One Stop Systems Aktie
WKN DE: A2JDGD / ISIN: US68247W1099
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09.11.2026 19:01:08
One Stop Systems Awarded $2.75 Mln US Army Contract For Tactical Ground Vehicles; Shares Up
(RTTNews) - On Monday, One Stop Systems (OSS) received a $2.75 million contract from the U.S. Army to develop a next-generation computing system for tactical ground vehicles.
Under the contract, OSS will work with the U.S. Army to develop a Sensor Open Systems Architecture (SOSA)-aligned computing system to meet requirements for its near-term ground vehicle programs.
The award builds on OSS's ongoing work with the Army to develop next-generation vehicle computing systems and expands its rugged AI technology into critical defense applications.
The company believes the system could be used across multiple U.S. and allied military vehicle platforms.
On Nasdaq, the shares are trading 16.94 percent up at $5.04.
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