One Stop Systems gewährte Anlegern Blick in die Bücher

One Stop Systems ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat One Stop Systems die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat One Stop Systems im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 13,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at