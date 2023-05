One Stop Systems hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

One Stop Systems hat am 12.05.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite hat One Stop Systems im vergangenen Quartal 16,8 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte One Stop Systems 17,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at