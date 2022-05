One Stop Systems informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

One Stop Systems gab am 13.05.2022 die Zahlen für das am 31.03.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,050 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 13,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at