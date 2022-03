One Stop Systems präsentierte Quartalsergebnisse

One Stop Systems hat am 25.03.2022 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,8 Millionen USD – ein Plus von 27,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem One Stop Systems 13,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,160 USD gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 61,98 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte One Stop Systems 51,90 Millionen USD umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,202 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 61,24 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at