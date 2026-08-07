One Stop Systems stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

One Stop Systems präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

One Stop Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,090 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat One Stop Systems mit einem Umsatz von insgesamt 9,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 33,73 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at