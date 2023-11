One Stop Systems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

One Stop Systems hat am 10.11.2023 das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,030 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 26,94 Prozent auf 13,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18,8 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at