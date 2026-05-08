One Stop Systems stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

One Stop Systems präsentierte am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte One Stop Systems -0,090 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat One Stop Systems im vergangenen Quartal 8,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 34,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte One Stop Systems 12,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at