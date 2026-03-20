|
20.03.2026 06:31:28
One Stop Systems: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
One Stop Systems hat am 18.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
One Stop Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,150 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,81 Prozent auf 12,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte One Stop Systems 15,1 Millionen USD umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,220 USD. Im letzten Jahr hatte One Stop Systems einen Gewinn von -0,650 USD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 32,22 Millionen USD – eine Minderung um 41,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 54,69 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Verlust von 0,127 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 52,68 Millionen USD beziffert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigen sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.