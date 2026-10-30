One Stop Systems: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

One Stop Systems hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat One Stop Systems in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 32,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 18,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at