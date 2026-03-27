Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
|
27.03.2026 18:45:00
One-Third of the World's Fertilizer Passes Through the Strait of Hormuz. That Could Have Serious Repercussions for This Consumer Staples Company.
During periods of geopolitical strife, it's common for investors to turn to defensive sectors, such as consumer staples and utilities. That's conventional wisdom, and it often works -- until it doesn't. The conflict in Iran is an example of that wisdom being rejected.These days, it's almost impossible to watch the news or scour the internet without seeing updates on the currently shuttered Strait of Hormuz. Many of those headlines pertain to the strait's status as the shipping lane for 20% of the world's oil, but a third of the world's fertilizer transported by ship also moves through that waterway.With fertilizer supplies constricted, it's time to pass on food stocks. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Staples Inc.
Analysen zu Staples Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.