Raytheon Technologies Aktie
WKN DE: A2PZ0R / ISIN: US75513E1010
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06.05.2026 14:00:00
One UI 8.5 für Galaxy S25 ist fertig: Update bringt AirDrop-Support und mehr
Samsungs One UI 8.5 auf Basis von Android 16 ist fertig. Das Update bringt neue KI-Funktionen, AirDrop-Support und mehr. Ab dem 11. Mai in Deutschland.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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