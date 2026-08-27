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27.08.2026 06:31:29
One United Properties: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
One United Properties hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 RON ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,38 RON erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 57,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 158,3 Millionen RON. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 375,8 Millionen RON umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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