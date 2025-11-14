One United Properties stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

One United Properties hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 RON präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte One United Properties ein EPS von 0,900 RON je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 374,4 Millionen RON beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 333,5 Millionen RON umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at