One United Properties: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

One United Properties hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,74 RON präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,490 RON je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 143,7 Millionen RON – eine Minderung von 60,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 367,6 Millionen RON eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,85 RON, nach 4,39 RON im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 1,25 Milliarden RON – das entspricht einem Abschlag von 4,42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,30 Milliarden RON erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at