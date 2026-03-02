|
02.03.2026 06:31:29
One United Properties: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
One United Properties hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,74 RON präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,490 RON je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 143,7 Millionen RON – eine Minderung von 60,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 367,6 Millionen RON eingefahren.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,85 RON, nach 4,39 RON im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 1,25 Milliarden RON – das entspricht einem Abschlag von 4,42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,30 Milliarden RON erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.