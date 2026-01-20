Greenland CorpShs Aktie
WKN DE: 765929 / ISIN: US39530P3091
|
20.01.2026 10:32:00
One Wall Street bank wastes no time downgrading Europe over Greenland threat
Consensus expectations for European market EPS growth had been around 10% prior to this weekend. Now Citi thinks 8% more likely but risks are tilted to the downside.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!