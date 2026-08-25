Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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25.08.2026 11:49:00
One Wall Street measure of market fragility just hit its highest possible level. The last time it did, volatility spiked.
The market turbulence indicator hit 1 on Aug. 19 for the first time since December 2024 following the presidential election.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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