AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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18.06.2026 21:15:00
One Warning Signal AMD Investors Can't Miss
If you're an Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) investor, you're likely thrilled about the stock's performance so far in 2026. The share price is up 143% so far, easily ranking it among the best-performing stocks in the market. Despite that strong performance, there's a growing concern investors need to be aware of. There's one warning signal that AMD investors shouldn't ignore.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)