Gondola Holdings Aktie
WKN DE: A0HG67 / ISIN: GB00B0LS7T03
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18.03.2026 19:39:21
One woman dead after gondola crashes at Swiss ski resort
A 61-year-old woman died when a cable car crashed down a snowy mountain at a popular ski resort in the Swiss Alps. Police have launched an investigation into the cause of the incident.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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