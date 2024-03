OneConnect Financial Technology gewährte Anlegern Blick in die Bücher

OneConnect Financial Technology stellte am 18.03.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,240 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei OneConnect Financial Technology ein EPS von -4,800 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 25,58 Prozent auf 924,6 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte OneConnect Financial Technology 1,24 Milliarden CNY umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Verlust von 11,630 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,04 Milliarden CNY geschätzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -42,300 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei OneConnect Financial Technology ein EPS von -3,550 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 21,92 Prozent auf 517,64 Millionen USD. Im Vorjahr hatte OneConnect Financial Technology 662,93 Millionen USD umgesetzt.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 10,701 CNY und einen Umsatz von 3,54 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at