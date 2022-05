OneConnect Financial Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

OneConnect Financial Technology hat sich am 26.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,860 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,830 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat OneConnect Financial Technology im vergangenen Quartal 1,02 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OneConnect Financial Technology 819,8 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at