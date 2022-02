OneConnect Financial Technology verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

OneConnect Financial Technology stellte am 25.02.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,154 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei OneConnect Financial Technology ein EPS von -0,153 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,70 Prozent auf 202,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 166,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,550 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei OneConnect Financial Technology ein EPS von -0,590 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 27,57 Prozent auf 654,49 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 513,06 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 0,502 USD und einem Umsatz von 649,49 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at