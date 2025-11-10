Oneflow Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Oneflow Registered hat am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,570 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 43,3 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 21,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 35,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at