Oneflow Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Oneflow Registered lud am 08.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,20 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,690 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Oneflow Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 47,7 Millionen SEK im Vergleich zu 39,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at