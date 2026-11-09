Oneflow Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Oneflow Registered hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,19 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oneflow Registered -0,190 SEK je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 50,6 Millionen SEK gegenüber 43,3 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at