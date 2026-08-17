Oneflow Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Oneflow Registered lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 SEK gegenüber -0,750 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Oneflow Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 49,1 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 41,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at