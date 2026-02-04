Onelife Capital Advisors: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Onelife Capital Advisors hat am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Onelife Capital Advisors vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,38 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,150 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Onelife Capital Advisors im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 191,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 8,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at