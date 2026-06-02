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02.06.2026 06:31:29
Onelife Capital Advisors präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Onelife Capital Advisors hat sich am 30.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,40 INR. Im Vorjahresviertel hatte Onelife Capital Advisors 2,91 INR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 64,61 Prozent auf 210,7 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 128,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,47 INR, nach -3,420 INR im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Onelife Capital Advisors im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 3,99 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 305,15 Millionen INR im Vergleich zu 317,84 Millionen INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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