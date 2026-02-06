OneMain gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

OneMain hat am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,72 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie vermeldet.

OneMain hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,61 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,56 USD beziffert. Im Vorjahr hatte OneMain 4,24 USD je Aktie verdient.

OneMain hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 6,24 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 5,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at