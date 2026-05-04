OneMain gewährte Anlegern Blick in die Bücher

OneMain äußerte sich am 01.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,78 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 1,59 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte OneMain 1,50 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at