OneMain Holdings Aktie
WKN DE: A2ABC0 / ISIN: US68268W1036
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01.05.2026 12:38:12
OneMain Holdings, Inc. Profit Advances In Q1
(RTTNews) - OneMain Holdings, Inc. (OMF) revealed earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $226 million, or $1.93 per share. This compares with $213 million, or $1.78 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6.9% to $1.065 billion from $996 million last year.
OneMain Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $226 Mln. vs. $213 Mln. last year. -EPS: $1.93 vs. $1.78 last year. -Revenue: $1.065 Bln vs. $996 Mln last year.
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