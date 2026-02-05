OneMain Holdings Aktie
WKN DE: A2ABC0 / ISIN: US68268W1036
|
05.02.2026 12:41:31
OneMain Holdings, Inc. Reports Increase In Q4 Profit
(RTTNews) - OneMain Holdings, Inc. (OMF) revealed earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $204 million, or $1.72 per share. This compares with $126 million, or $1.05 per share, last year.
Excluding items, OneMain Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $188 million or $1.59 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.3% to $1.416 billion from $1.320 billion last year.
OneMain Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $204 Mln. vs. $126 Mln. last year. -EPS: $1.72 vs. $1.05 last year. -Revenue: $1.416 Bln vs. $1.320 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OneMain Holdings Inc
|
04.02.26
|Ausblick: OneMain mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: OneMain gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu OneMain Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|OneMain Holdings Inc
|52,04
|-1,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.