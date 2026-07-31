OneMain legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

OneMain hat am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte OneMain 1,40 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,63 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at