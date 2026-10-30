Onemi Technology Solutions: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Onemi Technology Solutions äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 7,10 INR sowie einem Umsatz von 6,68 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at