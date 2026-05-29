Onemi Technology Solutions: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Onemi Technology Solutions ließ sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Onemi Technology Solutions die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 46,80 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Onemi Technology Solutions 12,59 INR je Aktie eingenommen.

Der Jahresumsatz wurde auf 22,09 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 13,51 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at