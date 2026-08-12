Oneness Biotech hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Oneness Biotech veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,08 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oneness Biotech noch ein Gewinn pro Aktie von -0,280 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Oneness Biotech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at