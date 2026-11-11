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11.11.2026 06:31:29
Oneness Biotech öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Oneness Biotech hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 57,76 Prozent auf 0,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,2 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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