Oneness Biotech öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Oneness Biotech hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 57,76 Prozent auf 0,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,2 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at