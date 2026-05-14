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14.05.2026 06:31:29
Oneness Biotech präsentierte Quartalsergebnisse
Oneness Biotech hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Oneness Biotech ebenfalls 0,050 USD je Aktie eingebüßt.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Oneness Biotech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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