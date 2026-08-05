ONEOK hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ONEOK hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,53 USD. Im Vorjahresviertel hatte ONEOK 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat ONEOK im vergangenen Quartal 12,05 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ONEOK 7,89 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at