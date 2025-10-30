ONEOK informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ONEOK ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ONEOK die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,49 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 8,63 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,02 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at