ONEOK Q3 Profit Rises; Lifts FY26 Outlook

(RTTNews) - ONEOK, Inc. (OKE) on Monday reported an increase in profit for the third quarter, driven largely by increased natural gas liquids, refined products and natural gas volumes. The company also raised its full-year 2026 financial guidance.

Net income attributable to ONEOK rose to $1.35 billion or $2.13 per share from $939 million or $1.49 per share a year earlier. Results included a one-time non-cash income tax benefit of $336 million, or $0.53 per share.

Total revenues for the quarter rose to $12.46 billion from $8.63 billion last year.

ONEOK raised its 2026 adjusted EBITDA guidance to a range of $8.5 billion to $8.6 billion, with a midpoint of $8.55 billion. The company also increased its earnings-per-share guidance midpoint to $6.30 and its net income attributable to ONEOK guidance midpoint to $3.985 billion.