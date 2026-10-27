ONEOK Aktie
WKN: 911060 / ISIN: US6826801036
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27.10.2026 22:13:17
ONEOK Q3 Profit Rises; Lifts FY26 Outlook
(RTTNews) - ONEOK, Inc. (OKE) on Monday reported an increase in profit for the third quarter, driven largely by increased natural gas liquids, refined products and natural gas volumes. The company also raised its full-year 2026 financial guidance.
Net income attributable to ONEOK rose to $1.35 billion or $2.13 per share from $939 million or $1.49 per share a year earlier. Results included a one-time non-cash income tax benefit of $336 million, or $0.53 per share.
Total revenues for the quarter rose to $12.46 billion from $8.63 billion last year.
ONEOK raised its 2026 adjusted EBITDA guidance to a range of $8.5 billion to $8.6 billion, with a midpoint of $8.55 billion. The company also increased its earnings-per-share guidance midpoint to $6.30 and its net income attributable to ONEOK guidance midpoint to $3.985 billion.
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