ONEOK stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ONEOK hat sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

ONEOK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat ONEOK 9,07 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 5,42 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte ONEOK ein EPS von 5,17 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat ONEOK in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 55,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33,63 Milliarden USD im Vergleich zu 21,64 Milliarden USD im Vorjahr.

