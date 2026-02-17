17.02.2026 06:31:28

Onesource Ideas Venture: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Onesource Ideas Venture hat am 14.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,73 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,190 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Onesource Ideas Venture im vergangenen Quartal 289,9 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Onesource Ideas Venture 326,8 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

