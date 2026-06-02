Onesource Ideas Venture stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Onesource Ideas Venture äußerte sich am 30.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,65 INR gegenüber -0,030 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 190,7 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 184,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,860 INR, nach 0,370 INR im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 41,47 Prozent auf 995,73 Millionen INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 703,83 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at