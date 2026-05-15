15.05.2026 06:31:29

Onesource Specialty Pharma: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Onesource Specialty Pharma veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,40 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,61 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 4,28 Milliarden INR gegenüber 4,26 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,400 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 4,09 Milliarden INR gerechnet.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -6,440 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Onesource Specialty Pharma ein EPS von -1,630 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,22 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 14,45 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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