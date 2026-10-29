Onesource Specialty Pharma: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Onesource Specialty Pharma hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,01 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,920 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Onesource Specialty Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 5,16 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,76 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 37,39 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 5,03 INR sowie einem Umsatz von 5,16 Milliarden INR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at