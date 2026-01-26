Onesource Specialty Pharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Onesource Specialty Pharma veröffentlichte am 23.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 7,74 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,310 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Onesource Specialty Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 2,90 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 26,04 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at