Onesource Specialty Pharma öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Onesource Specialty Pharma ließ sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Onesource Specialty Pharma die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,18 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 4,49 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,27 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at