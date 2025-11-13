Onesource Specialty Pharma stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Onesource Specialty Pharma hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 INR. Im Vorjahresviertel hatte Onesource Specialty Pharma -9,410 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,76 Milliarden INR – ein Plus von 452,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Onesource Specialty Pharma 679,8 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at