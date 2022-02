OneSpan hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

OneSpan präsentierte in der am 23.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,070 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,038 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat OneSpan im vergangenen Quartal 59,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OneSpan 52,9 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,240 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 214,48 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 215,69 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 0,250 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 210,88 Millionen USD, befunden.

Redaktion finanzen.at